Calciomercato Roma, infortunio Spinazzola | Mendes porta l’erede con lo scambio

Calciomercato Roma, urge una valida e integra alternativa a Leonardo Spinazzola dopo il grave infortunio rimediato da quest’ultimo in Belgio-Italia.

Uscito in barella, fortemente provato, Spinazzola si è fermato per l’ennesima volta in questa sua, paradossalmente, tribolata stagione. L’avverbio utilizzato è d’obbligo dal momento che proprio nell’anno in cui sembra aver trovato maggiore continuità e convinzione nei propri mezzi, è stato spesso costretto a fermarsi per via di diverse problematiche muscolari.

Il cambio di modulo con Fonseca gli ha consentito di ritrovare la stessa posizione nella quale si era consacrato all’Atalanta. I frutti sono stati subito raccolti, come testimoniato dalle numerose proposte offensive da lui propiziate e il gran numero di assist concretizzati per Dzeko e compagni.

Il fil rouge della sua stagione, però, non può limitarsi unicamente alle belle notizie. Sovente “Spina”, come amano chiamarlo compagni e tifosi, si è fermato nei momenti più importanti e brillanti.

É accaduto anche ieri, al minuto 76, quando il terribile infortunio al tendine di achille lo ha costretto a lasciare un campo sul quale, nuovamente, si era distinto per un encomiabilissimo contributo in entrambe le fasi.

Calciomercato Roma, si lavora allo scambio Gayà-Florenzi

Prima dell’infortunio, la Roma, forse, stava solo rasentando l’idea di acquistare un elemento che potesse garantire qualche presenza sulle corsie arretrate. Si sarebbe forse cercato un profilo che potesse garantire una valida alternativa a Karsdorp e, se necessario, partecipare alla staffetta Spinazzola-Calafiori.

Questi ultimi, infatti, hanno spesso palesato diverse problematiche muscolari che la Roma non poteva assolutamente ignorare. Dopo l’accaduto di ieri, l’intervento in questa zona di campo è divenuto ora prioritario.

Spinazzola sarà costretto ai box per almeno 3 mesi e il solo Calafiori non può garantire, a detta di Mourinho, la valida alternativa al classe ’93.

Poche ore dopo Belgio-Italia, dunque, si sono infittite le voci circa l’interesse di Tiago Pinto per diversi profili che possano fungere da terzini per il neo allenatore Josè Mourinho.

Stando a quanto riportato da Paolo Paganini a Notti Europee, i giallorossi si starebbero muovendo su José Gaya, terzino e capitano del Valencia. Potrebbe nascere un vero e proprio scambio che permetterebbe ai giallorossi di risolvere due problemi in un’unica mossa.

Nella trattativa potrebbe, infatti, essere inserito Alessandro Florenzi, il cui solo cartellino non è però considerato abbastanza dagli spagnoli che valutano Gayà vale almeno il doppio del numero 24.

I dialoghi tra le parti continuano e una grossa mano potrebbe arrivare anche dall’ingerenza di Mendes che starebbe in queste ore cercando di accelerare la trattativa pur non essendo l’entourage del numero 14.

I rapporti tra il procuratore portoghese e il presidente del Valencia sono ottimi e potrebbero coadiuvare Mendes nel trovare un punto d’incontro per ausiliare l’assistito e amico Mourinho.