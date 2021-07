Calciomercato Roma, Pinto alla cassa | É fatta a titolo definitivo

Calciomercato Roma, siamo ormai prossimi alla fumata bianca per la cessione a titolo definitivo.

A poche ore dall’attesissimo approdo di José Mourinho, la Roma si sta dimostrando molto attiva sul fronte mercato. Nella sua prima intervista ufficiale, lo Special One ha messo in evidenza alcuni punti molto chiari.

Per lui è fondamentale ricevere alcuni “Gifts” da parte della società, così da plasmare la rosa in diversi reparti e renderla maggiormente competitiva. Va anche messo in evidenza come il portoghese abbia, in modo più o meno esplicito, sottolineato la necessità di costruire una rosa sostenibile.

Solo in questo modo sarà possibile dar vita ad un vero e proprio ciclo duraturo, che permetta di mettere le basi per un progetto solido e finalizzato ad evitare nefaste conseguenze finanziarie come quelle vissute ultimamente dall’Inter.

In quest’ottica, dunque, si spiega la grande attenzione con la quale il dg giallorosso stia cercando di concretizzare diversi colpi in uscita, dalle cui monetizzazioni sarà possibile ricavare le giuste cifre da investire per il mercato in entrata.

Un tale modus operandi permetterebbe inoltre di abbassare un monte ingaggi spropositato, soprattutto se confrontato con l’effettivo valore e contributo di diversi elementi della rosa.

Calciomercato Roma, tutto fatto per Under al Marsiglia: cessione definitiva

Senza considerare i tanti movimenti di Tiago Pinto volti a realizzare i primi acquisti, il portoghese è molto attivo anche per sfoltire la rosa, continuando quel processo catalizzato dalle prime sortite di Bruno Peres, Juan Jesus e Mirante.

In questi giorni, il dg è stato a Milano per chiudere la doppia trattativa con il Marsiglia. I francesi, infatti, si sarebbero detti interessati a Pau Lopez e a Cengiz Under. Per quanto concerne l’esterno turco, sembra essere tutto fatto per il suo passaggio in Ligue 1.

Fino a qualche tempo fa, l’accordo sembrava essere stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore, invece, si è registrato un clamoroso cambiamento che conferma le lungimiranti anticipazioni riportate da calciomercato.it.

Stando a quanto detto dai giornalisti di Sky Sport, infatti, la Roma avrebbe convinto il Marsiglia ad acquistare subito Under, la cui sortita, dunque, è ormai prossima a divenire definitiva.