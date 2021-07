Calciomercato Roma, triennale rifiutato | Trattativa in stand by

Calciomercato Roma, non c’è ancora l’accordo: rifiutato un triennale, la trattativa non decolla. Gli ultimi aggiornamenti

Il mercato della Roma sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno. Dopo l’approdo di José Mourinho nella Capitale, salutato con giubilo dai tifosi giallorossi presenti che hanno omaggiato lo Special One, Tiago Pinto sta perfezionando alcune operazioni, sia in entrata che in uscita. Cessioni dalle quali si cercherà di monetizzare quanto più possibile: impresa non facile, ma che gli uomini mercato capitolini sperano di concretizzare. E così, dopo aver ultimato le cessioni di Pau Lopez e Under al Marsiglia, la Roma cercherà di fare cassa “piazzando” anche Nzonzi, sul quale è forte da tempo l’interessamento del Benfica.

Calciomercato Roma, Nzonzi al Benfica: non c’è ancora l’accordo

Il trasferimento del centrocampista francese al Benfica sembrava cosa fatta; in realtà, nelle ultime ore si registra un rallentamento della trattativa piuttosto preoccupante. Secondo quanto rivelato da Gazzetta.it, infatti, Nzonzi avrebbe rifiutato la proposta del club lusitano, che aveva proposto al calciatore un contratto triennale. Uno stop inaspettato, che potrebbe avere delle ripercussioni deleterie ai fini della conclusione della trattativa: staremo a vedere cosa succederà.