Calciomercato Roma, tutto definito | Giocatore già in città

Si inziia a delineare il calciomercato della Roma. In arrivo le prime mosse ufficiali già nelle prossime ore.

All’arrivo di José Mourinho si sta per sbloccare il calciomercato giallorosso, che sarà fatto da molte cessioni, di giocatori che non rientrano nei piani tecnici, ma anche di acquisti di livello per aumentare la forza della squadra capitolina, la quale quest’anno dovrà lavorare su tre competizioni: campionato, Coppa Italia e UEFA Conference League, qualora i giallorossi dovessero superare il playoff. Sono in arrivo, infatti, le prime due cessioni della Roma.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, accordo totale | Visite mediche programmate

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, infortunio Spinazzola | Mendes porta l’erede con lo scambio

Calciomercato Roma, Under è già in Francia

La prima ufficialità che arriverà prossima settimana sarà quella della cessione di Cengiz Under al Marsiglia. L’esterno offensivo turco era di ritorno dal Leicester dopo il prestito in Premier League ma non farà nemmeno tappa a Roma. Come riportato dal giornalista Ekrem Konur, Under è già nella città francese dove nelle prossime ore si sottoporrà alle classiche visite mediche di rito. Per la Roma sarà un prestito con obbligo di riscatto più una percentuale sulla futura rivendita. Prima cessione per Tiago Pinto, che vorrà fare presto i suoi primi ‘regali’, come ha detto ieri Mourinho nelle sue prime parole ufficiali, al tecnico portoghese, con i nomi che portano a Rui Patricio e Granit Xhaka.