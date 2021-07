Calciomercato Roma, asta last minute | Assalto City e Liverpool

Calciomercato Roma, indiscrezione dell’ultim’ora: inserimento del Manchester City e del Liverpool nella trattativa

L’acquisto di Granit Xhaka “rischia” di diventare una sorta di tormentone dell’estate. La Roma è in pole per chiudere la trattativa con l‘Arsenal, e gli indizi social lanciati dall’elvetico sono inequivocabili: l’Europeo sopra le righe disputato dal regista, però, potrebbe far aumentare la sua valutazione, o almeno, far sì che altri club si inseriscano nell’affare tra i Gunners e i giallorossi, anche perché l’intesa con il calciatore c’è, ma manca ancora la fumata bianca tra i due club. Nelle scorse ore era stata ventilata l’indiscrezione relativa ad un’irruzione della Juve, ed effettivamente i bianconeri hanno compiuto alcuni sondaggi esplorativi; da non trascurare neanche la pista Psg, con il club francese che si è messo in luce fino ad ora per una campagna acquisti assolutamente faraonica.

Calciomercato Roma, anche il City e il Liverpool su Xhaka

Secondo quanto rivelato da Transfermarketweb, però, anche il Liverpool e il Manchester City si sarebbe iscritte nella lista delle papabili pretendenti all’acquisto di Xhaka. La Roma è ancora in vantaggio, è bene ribadirlo, ma se dovesse essere confermata l’irruzione dei due club inglesi, chiaramente Pinto dovrebbe dare un’accelerata decisiva all’operazione, per evitare che si possa generare un’asta deleteria per le casse giallorosse.

Xhaka non vede l’ora di essere allenato da José Mourinho, ma i capitolini devono stringere, per evitare brutte sorprese: seguiranno aggiornamenti a stretto giro di posta.