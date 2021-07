Roma, grande occasione per lui | Il giallorosso si gioca il posto

Con l’infortunio di Leonardo Spinazzola, Riccardo Calafiori è l’unico terzino sinistro di ruolo.

Nel suo primo giorno a Roma non sono arrivate buone notizie per José Mourinho, il quale mentre sicuramente stava assistenza al quarto di finale dell’Italia di Roberto Mancini contro il Belgio di Roberto Martinez, ha visto l’infortunio di Leonardo Spinazzola nella parte finale del match. Si attende che l’esterno della Roma arrivi a Villa Stuart per effettuare le visite accurate, prima di ricevere l’esito e l’entità. La società giallorossa probabilmente dovrà tornare sul calciomercato, e proprio questa mattina vi abbiamo indicato tutti i possibili nomi per rinforzare la corsia di sinistra.

Roma, la grande occasione di Calafiori

Chi da giorni si sta già allenando a Trigoria è Riccardo Calafiori, il quale si sta preparando al meglio dopo essere stato assente molto spesso per infortunio. La passata stagione il giovane terzino sinistro ha siglato anche un gol in Europa League, nelle sue cinque presente nella competizione europea, oltre alle tre di campionato. Sicuramente cercherà continuità, e per farlo dovrà farsi trovare pronto dal punto di vista fisico. Anche da quello mentale, però, visto che ha la grande occasione di essere uno dei primi (così come per Kumbulla, Reynolds e gli altri giocatori che da giorni si stanno già allenando) a conoscere il neo tecnico giallorosso José Mourinho. Non a caso in un video messo su Instagram dallo Special One qualche settimana fa, il classe 2002 è stato visionato da Mourinho, il quale ieri ha ammesso che un conto è vedere un giocatore su schermo, un altro è tastare il campo insieme a lui, guardarlo negli occhi.

La situazione in questo momento non permette alla Roma di prendere in considerazione l’ipotesi della cessione per il ragazzo, che sia in prestito o che sia a titolo definitivo. Non solo perché sa di avere un potenziale davvero indiscusso, ma anche perché di ruolo in prima squadra ci sarebbe soltanto lui, visto l’infortunio di Spinazzola. In attesa che cominci la vera stagione, ad oggi Riccardo Calafiori ha tutte le carte in regola per ‘stregare’ Mou e far emergere le sue qualità.

Michele Spuri