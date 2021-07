Roma, infortunio Spinazzola | L’esito ufficiale dei controlli

Bruttissime notizie per la Roma e per José Mourinho. Ecco l’esito degli esami effettuati da Spinazzola.

Brutte notizie per la Roma e per il suo tecnico José Mourinho, il quale proprio ieri ha visto in diretta tv l’infortunio accaduto a Leonardo Spinazzola, uscito in lacrime nella sfida valida per l’accesso alle semifinali di Euro 2020 tra Italia e Belgio. Il terzino giallorosso, come si è viso anche oggi sui Social, ha salutato la Nazionale tra gli applausi dei proprio compagni per fare ritorno a Roma.

Infortunio Spinazzola, l’esito degli esami

Poco fa è arrivato l’esito degli esami strumentali effettuati dal giocatore all’Ospedale Sant’Andrea. Purtroppo per lui gli accertamenti effettuati oggi hanno confermato la rottura sottocutanea del tendine D’Achille sinistro. Per lui rientro immediato e operazione che avverrà nelle prossime ore.