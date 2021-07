Roma, l’agenda di Mourinho | Tutte le date da segnare sul calendario

Roma, l’agenda di Mourinho: ecco tutte le date da segnare nel calendario dopo l’arrivo di ieri del portoghese nella capitale

Ieri c’è stato il primo vero approccio di Mourinho: adesso, carta e penna, e segnate sul calendario gli impegni dello Special One, e della sua Roma, dei prossimi giorni. Così da rimanere sempre aggiornati. Intanto partiamo da un fatto: lo Special One trascorrerà i cinque giorni di quarantena a Trigoria nonostante abbia ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti Covid – spiega il Corriere dello Sport – anche perché, per questioni fiscali, è stato in Inghilterra negli ultimi 14 giorni.

Poi sarà tempo della presentazione alla stampa. La location sarà quella della Terrazza Caffarelli in Campidoglio. Che si terrà tra mercoledì e sabato. Il primo allenamento Mourinho lo dovrebbe dirigere il prossimo 8 luglio. Mentre dal 6, cioè da quando la squadra si ritroverà a Trigoria, sarà tempo per visite mediche e test fisici ai quali tutti i convocati verranno sottoposti.

Roma, ecco le date di Mourinho

Nel periodo dall’8 al 25 giugno, la squadra giallorossa dovrebbe sostenere tre amichevoli. Due sono state già fissate: il 18 contro la Reggina del presidente romano Gallo; il 25 contro la Ternana che è appena salita in Serie B. La partita contro la squadra calabrese – spiega il quotidiano – è stata organizzata da De Sanctis, che ha stabilito un rapporto con la società amaranto che prevede il trasferimento di alcuni giovani del vivaio giallorosso in riva allo Stretto. Si giocherà a Trigoria.

Tra il 27 e il 28 luglio la squadra invece volerà in Portogallo dove al Algarve, rimarrà per 8 giorni e disputerà altre tre amichevoli. Una col Betis e l’altra col Siviglia. Ad agosto, a Frosinone, partita contro il Cracovia. Mentre giorno 14 agosto ci sarà l’ultimo appuntamento prima del debutto in campionato e in Conference League. Stavolta si dovrebbe giocare all’Olimpico.