Calciomercato Roma, sostituto Spinazzola | Idea in Bundesliga

Calciomercato Roma, caccia al sostituto di Spinazzola: spunta un clamoroso profilo della Bundesliga. Le ultimissime

In casa Roma, oltre alla varie operazioni legate a Rui Patricio e Xhaka, per le quali si attendono importanti novità nel corso della settimana entrante, a monopolizzare l’attenzione mediatica ci ha pensato l’infortunio di Leonardo Spinazzola: Tiago Pinto non vuole farsi cogliere impreparato, e sta avviando i primi contatti per capire quale laterale consegnare a Mourinho. L’eredità di Spinazzola è certamente importante, ma le idee agli uomini mercato giallorossi non mancano: uno dei profili circolati nelle ultime ore porta dritti in Bundesliga, e più specificamente al Borussia Mönchengladbach.

Calciomercato Roma, idea Bensebaini: le ultime

Secondo quanto rivelato da “Le Buteur“, nella “short list” di Mou alla voce sostituti di Spinazzola compare anche il nome di Ramy Bensebaini, terzino sinistro algerino, il cui contratto con il Borussia scade nel 2023. La stagione appena conclusa lo ha visto autentico protagonista: in 33 presenze complessive, ha messo a referto 7 goals, denotando una propensione al goal atipica per un laterale di fascia. Non è stato esplicitato il suo valore di mercato, che però dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro.