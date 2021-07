Calciomercato Roma, bomba Marcelo | Mourinho l’ha chiamato

Clamorosa indiscrezione di calciomercato che riguarda la Roma. Possibile colpo sulla corsia sinistra dopo l’infortunio di Spinazzola.

L’infortunio capitato a Leonardo Spinazzola, che verrà operato nelle prossime ore in Finlandia, costringerà la Roma quasi sicuramente ad operare sul calciomercato per il ruolo di terzino sinistro. Il laterale giallorosso dovrà stare fermo per 6-7 mesi, quindi non prima di marzo 2022 lo si rivedrà sui campi di gioco. In questo momento la Roma come terzino di ruolo sulla corsia di sinistra, come vi abbiamo detto ieri, ha solamente Riccardo Calafiori, il quale dovrà riprendere la forma fisica ottimale dopo una stagione fatta di poca continuità fisica.

Calciomercato Roma, Mourinho prova il colpo

Ecco che Tiago Pinto e José Mourinho sono al lavoro per un nuovo terzino sinistro. I primi nomi che sono iniziati a circolare sono quelli di Emerson Palmieri, Marcos Alonso, Federico Dimarco e Cristiano Biraghi, ma secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, sarebbe arrivata una telefonata tra lo Special One e un suo ex giocatore, vale a dire Marcelo. L’esterno sinistro 33enne del Real Madrid ha ancora un anno di contratto con le merengues. Una trattativa assai complessa anche perché lo stipendio del brasiliano è di circa 12 milioni di euro netti a stagione.