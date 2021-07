Calciomercato Roma, caccia all’esterno | Ecco tutti i prezzi

Calciomercato Roma, i giallorossi sono alla ricerca di un esterno difensivo che possa sostituire al meglio l’infortunato Spinazzola.

Il terribile infortunio che ha colpito Leonardo Spinazzola, nella gara valevole per i quarti di finale dell’Europeo in corso tra gli azzurri e il Belgio, ridimensiona inevitabilmente le strategie di mercato della Roma.

La società giallorossa dovrà andare alla ricerca di un terzino sinistro che possa offrire le giuste garanzie tecnico-tattiche, sostituendo al meglio l’ex Juve. Non uno dei compito più semplici. Tiago Pinto dovrà trovare una soluzione al più presto, accontentando anche le richieste di José Mourinho.

Calciomercato Roma, parte la caccia all’esterno

E’ partita la caccia al terzino sinistro. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma vuole al più presto chiudere per un terzino sinistro che vada a sostituire egregiamente il vuoto lasciato da Spinazzola (almeno per i mesi in cui l’ex Juve rimarrà fuori dal campo di gioco).

Mourinho ha richiesto un vero e proprio titolare, e i nomi non sembrano di certo mancare. Uno di questi è il viola Biraghi, che sarebbe considerato in questo momento il favorito a vestire la maglia giallorossa.

Il terzino 28enne ha totalizzato nella scorsa stagione, nelle fila viola, ben 38 presenze condite con un gol e sette assist. Il suo procuratore è Mario Giuffredi, lo stesso di Jordan Veretout. Biraghi ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe partire per un cifra vicina ai 6 milioni di euro (magari in prestito con diritto di riscatto, come capitato due stagioni fa con l’Inter).

Ci sono poi due piste che portano al Chelsea. Una è quella di Marco Alonso. L’ex Fiorentina sarebbe il profilo ideale per la Roma se non avesse un ingaggio fuori portata (6 milioni netti all’anno). Lo spagnolo è ormai fuori dal progetto Blues e il suo prezzo di mercato oscilla sui 12 milioni. L’unica soluzione, in questo caso, potrebbe essere un prestito oneroso con parte dell’ingaggio pagata dal Chelsea.

Un altro calciatore del club londinese che potrebbe risultare interessante è Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano ha già giocato nella Roma (dal 2015 al 2018), proprio prima di essere stato ceduto al Chelsea. Per lui c’è già una buona fila di squadre, soprattutto in Serie A (Inter e Napoli su tutte).

Il suo contratto va in scadenza nel 2022. Nel caso il Chelsea glielo rinnovasse per un’altra stagione, Emerson Palmieri potrebbe partire anche con la formula del prestito con obbligo di riscatto.