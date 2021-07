Calciomercato Roma, colpo dalla Juventus | Svelata la verità

Calciomercato Roma, affare con la Juventus: ecco come evolve la situazione e i reali presupposti della trattativa

L’infortunio patito da Leonardo Spinazzola a pochi minuti dal fischio finale di Belgio Italia chiaramente ha scombussolato le strategie dei capitolini, frenando l’ascesa di uno dei terzini rivelazione del campionato Europeo, e privando la Roma di uno dei suoi calciatori simbolo per almeno 5 mesi. Ragion per cui, Tiago Pinto sta scandagliando il mercato, alla ricerca di eventuali sostituti dell’ex terzino della Juventus. E proprio un calciatore della “Vecchia Signora” nelle ultime ore è stato accostato ai giallorossi: si tratta del terzino Gianluca Frabotta, lanciato da Pirlo in prima squadra.

Frabotta alla Roma, calciomercato Juventus | “Pista non battuta”

Come rivelato in esclusiva da calciomercato.it, in realtà la pista Frabotta-Roma non è assolutamente battuta, ma si tratta soltanto di classiche indiscrezioni di mercato. Le destinazioni più probabili del classe ’99 della Juve restano l’Atalanta e il Genoa, sebbene si parli di un possibile rinnovo con i bianconeri fino al 2025. Nei giorni scorsi si era vociferato di un possibile inserimento del calciatore nell’affare Gosens, anche se gli orobici continuano a valutare il tedesco non meno di 40 milioni di euro.

Dunque, a meno di clamorosi colpi di scena, sempre da mettere in preventivo in sede di negoziazioni, non sarà Frabotta il sostituto di Spinazzola sulla corsia mancina.