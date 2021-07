Calciomercato Roma, assist Milan | Via libera per Mou

Calciomercato Roma, il Milan “offre” un aiuto ai giallorossi: c’è il via libera per l’affondo di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma | Uno dei nomi che stuzzicano maggiormente Tiago Pinto è quello di Filip Kostic: l’esterno dell’Eintracht Francoforte è entrato nel mirino di diversi club, in Italia e all’estero. Nelle scorse settimane sia l‘Inter che la Roma hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per l’esterno sinistro serbo, reduce da una stagione molto importante in Bundesliga: in 30 apparizioni ha infatti totalizzato complessivamente 2536 minuti, mettendo a segno 4 goals e fornendo 17 assist. Numeri che hanno suscitato l’attenzione di molti club, anche perché il contratto del calciatore, in scadenza nel 2023, non è stato ancora rinnovato.

Calciomercato Roma, l’Eintracht su Hauge | Occasione Kostic?

Kostic è valutato dal club tedesco circa 25 milioni di euro; soldi che eventualmente bisognerebbe mettere sul piatto per acquistare non solo il sostituto del serbo, ma anche per puntellare altri reparti. E proprio in quest’ottica è da collocare l’interessamento dell’Eintracht per Hauge, che sembra in uscita dal Milan. Secondo quanto riportato da “Kicker“, infatti, l’esterno dei rossoneri piace e non poco, e sarebbero stati avviati già dei contatti importanti in tal senso: il norvegese potrebbe arrivare anche a prescindere dalla cessione di Kostic.

Tuttavia, il fatto che l’Eintracht abbia intensificato i contatti per Hauge in questo frangente, la dice lunga sulle concrete possibilità di una partenza di Kostic.