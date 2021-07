Calciomercato Roma, UFFICIALE: Mendes lo porta in Premier

Calciomercato Roma, il re dei procuratore, Jorge Mendes, porta un suo assistito in Premier League. Il colpo è ufficiale.

La Roma si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono regalare al più presto dei colpi importanti a José Mourinho. Lo Special One, dal canto suo, ha fatto specifiche richieste e vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione.

In questo calciomercato, ci saranno pochi movimenti in entrata per la società giallorossa, ma saranno senza dubbio di qualità come vuole il tecnico portoghese. Uno di questi però è appena sfuggito.

Calciomercato Roma, Trincao ufficiale al Wolverhampton

Sul proprio sito ufficiale, il Barcellona ufficializza la cessione di Trincao al Wolverhampton. Il calciatore portoghese si trasferisce alla squadra inglese in prestito fino al 2022 con un diritto di riscatto.

Nell’ultima stagione con il Barca, l’attaccante portoghese ha giocato un totale di 43 partite, in cui ha realizzato tre gol e fornito due assist.

Il suo trasferimento chiude le porte quindi alla Roma, che era sulle sue tracce da tempo, anche se la società giallorossa non ha mai dato l’idea di essere intenzionata realmente a sferrare il colpo Trincao.