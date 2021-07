Calciomercato Roma, Mou avvisa Pinto | Alternativa già scelta

Calciomercato Roma, Mourinho non ha intenzione di perdere tempo e conta di poter avere una squadra pronta quanto prima.

Oggi, domenica 4 luglio, sono passati esattamente due mesi dall’annuncio ufficiale dello Special One sulla panchina giallorossa. Il portoghese è arrivato nella Capitale 48 ore fa ed è ora in quel di Trigoria per familiarizzare con il centro sportivo e i collaboratori.

In queste otto settimane, i contatti con Pinto non si sono mai interrotti e ci è stato un continuo scambio di visioni e pareri circa quello che dovrà essere il modus operandi della società sul mercato.

Quest’ultimo sarà sicuramente influenzato dall’infortunio di Spinazzola che costringerà di fatto i dirigenti ad intervenire sul mercato anche per la corsia sinistra. Intanto, dei tanti nomi usciti nell’ultimo periodo, ancora nessuno sembra essere effettivamente prossimo allo sbarco nella Capitale.

I profili maggiormente seguiti restano quelli di Rui Patricio per l’estremità difensiva e di Granit Xhaka per la zona mediana di campo. Le difficoltà nate nelle ultime settimane per arrivare allo svizzero, hanno spinto Pinto a cercare delle valide alternative e non è da escludersi che possa accadere lo stesso anche per il portiere.

LEGGI ANCHE: La Roma 2021-22 di José Mourinho | I possibili convocati per il ritiro

Calciomercato Roma, l’alternativa a Rui Patricio è Ugurcan Cakir

A breve è previsto lo sbarco di Pau Lopez a Marsiglia, società con la quale la Roma è riuscita a trovare un duplice e inatteso accordo per la cessione di Under e per l’ex Betis. Quest’ultimo si trasferirà secondo la formula di prestito con diritto di ricatto mentre il passaggio del turco in Ligue 1 sarà definitivo.

A Trigoria si sta da tempo cercando un portiere che possa garantire maggiore sicurezza ed empatia con il reparto difensivo rispetto allo spagnolo. In pole continua ad esserci il nome del su citato portiere del Wolverhampton, con i cui dirigenti non è ancora stato trovato un accordo.

Stando a quanto riportato dal portale turco Takvim, l’alternativa al portoghese potrebbe essere Ugurcan Cakir, portiere turco del Trabzonspor, squadra con la quale milita dal lontano 2014.

Il suo contratto prevede una durata di altri 3 anni e la società balcanica considera il suo valore di circa 19 milioni di euro. Tutto è nelle mani di Pinto, prossimo a valutare se continuare a insistere con gli inglesi o virare sul classe ’96.

Da sottolineare che quest’ultimo era stato fortemente richiesto da Mourinho già ai tempi del Tottenham, quando aveva individuato in lui l’erede ideale di Lloris.