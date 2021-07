Calciomercato Roma, sbarco imminente | Atteso stasera in città

Calciomercato Roma, a poche ore dall’arrivo di Mourinho in città, i giallorossi hanno concluso un importante affare la cui ufficialità è attesa in serata.

Lo Special One ha già iniziato il suo lavoro in quel di Trigoria, in attesa dell’avvio ufficiale del ritiro stagionale, in programma per dopodomani, martedì 6 luglio.

Il portoghese sfrutterà questi giorni per rompere il ghiaccio con i nuovi collaboratori che troverà presso il centro sportivo e per conoscere al meglio la struttura che lo ospiterà per i prossimi anni.

Ovviamente il portoghese sta avendo modo di continuare ad personam i dialoghi avviati già da tempo con Pinto circa il modus operandi da seguire per la campagna acquisti. Nella sua prima intervista da tesserato giallorosso ha sottolineato come si attenda dalla società qualche “Gift”.

I “regalini” rappresenterebbero per lui, infatti, “un ulteriore stimolo” per poter far bene e accelerare quel processo di crescita su cui tanto ha insistito l’ex Tottenham. Quest’ultimo ha però parlato anche con grande realismo e conoscenza dell’attuale situazione finanziaria del club.

Sa, dunque, molto bene di non potersi attendere clamorosi approdi ed è altrettanto consapevole della necessità di chiudere diversi colpi in uscita per poter investire poi su nuovi profili.

