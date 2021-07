Calciomercato Roma, dalla Spagna | Accordo già raggiunto: costa 50 milioni

By

Calciomercato Roma, dalla Spagna arrivano notizie interessanti per un calciatore che la Roma segue da tempo.

La Roma dovrà muoversi il prima possibile sul mercato per dare quei calciatori che potranno risultare decisivi nel sistema di gioco di José Mourinho. Uno dei reparti che verrà ritoccato sarà senza dubbio la difesa.

Tiago Pinto per questo è al lavoro già da un po’ di tempo, sapendo che oltre ad un esterno che può magari svariare su entrambe le fasce senza particolari problemi, servirà anche e soprattutto un centrale bravo nella fase di impostazione e che sia esperto ed affidabile come piace allo Special One.

Calciomercato Roma, Diego Carlos nome caldo

Come riporta Todofichajes.com, l’indiziato numero uno a lasciare Siviglia quest’anno non sarà il francese Jules Koundé ma, con ogni probabilità, sarà Diego Carlos. Il centrale difensivo brasiliano avrebbe in questo momento molte più richieste sul mercato.

Sia Monchi che Lopetegui lo sanno, e per questo stanno ragionando di conseguenza. L’opzione che per ora piace di più al giocatore e con cui si sarebbe iniziata una vera e propria trattativa per il suo acquisto sarebbe proprio della Roma.

C’è di più. Dalla Spagna riportano proprio di un accordo già raggiunto tra la squadra di José Mourinho e il calciatore. Ora però si dovrà trattare con il Siviglia che, da parte sua, non ascolterà offerte sotto i 50 milioni di euro, come invece avrebbe pensato il club giallorosso.

L’idea della Roma sarebbe quella di offrire 30 milioni di euro e una contropartita tecnica di un calciatore che non rientra nei piani di Mourinho. Quello che comunque è chiaro, è che Diego Carlos punta fortemente alla Serie A e ad essere allenato dallo Special One nella prossima stagione.