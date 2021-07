ASRL | Calciomercato Roma, vice Spinazzola con lo sconto: c’è l’apertura

Tiago Pinto e Mourinho sono al lavoro e la priorità del calciomercato Roma è diventata il reperimento di un sostituto di Spinazzola

Il terribile infortunio di Spinazzola ha tremendamente complicato i piani della Roma, sia per la preparazione precampionato, sia in ottica calciomercato. In attesa di chiudere le trattative per Rui Patricio e Xhaka, il reperimento di un nuovo terzino sinistro è diventato un obiettivo prioritario di Tiago Pinto. Ormai da giorni, si parla di diverse piste in Italia (Biraghi, Dimarco e Dijks) e all’estero (Enerson Palmieri, Gaya e Marcos Alons su tutti). Tutte opzioni valide, rese a volte complicate dalle valutazioni fatte dai club proprietari del cartellino o dalla concorrenza. Guardando all’estero, c’è una pista che può essere percorsa a cifre più accessibili rispetto al passato ed è quella che conduce a Nicolas Tagliafico.

Calciomercato Roma, Tagliafico in vendita: ecco il prezzo

Dopo l’ultimo rinnovo con l’Ajax, l’esterno argentino ha ottenuto la promessa di partire in caso di una chiamata da uno dei maggiori campionati europei. Lo stesso giocatore, nel mese di maggio ha detto di sentirsi pronto a fare un ulteriore step in carriere. Secondo le informazioni in nostro possesso di Asromalive.it, il 28enne può lasciare l’Olanda per meno di 15 milioni di euro e l’idea di giocare in Serie A lo ha sempre affascinato. Munito di passaporto italiano, l’ex Independiente fa della grinta e dell’esplosività le sue armi migliori.

Nel mirino dell’Inter nel recente passato, Tagliafico ha mercato anche in Premier e in Spagna. Ad oggi, la Roma non ha ancora avviato alcun contatto ufficiale per il calciatore, visto che si sta tentando di approfondire in questi primi giorni soprattutto qualche soluzione in prestito o con scambi in Serie A.