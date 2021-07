Calciomercato Roma, ufficiale Under al Marsiglia | Cifre e dettagli

Ufficiale la prima cessione del calciomercato della Roma. Ecco la formula con il quale è stato ceduto il giocatore.

Dopo essere atterrato nella sua nuova città e aver svolto le consuete visite mediche di rito, l’esterno offensivo giallorosso Cengiz Under è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia. Il calciatore turco non rientrava nei piani tecnici di José Mourinho, dopo averlo visto anche in Premier League nell’ultimo anno, con l’ex Istanbul Basaksehir che ha militato nel Leicester senza impressionare. Era arrivato nell’estate del 2017 per 13,4 milioni di euro più 1,5 di bonus.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, occasione gratis | Lo cacciano a zero

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, sbarco imminente | Atteso stasera in città

Calciomercato Roma, Under al Marsiglia | Le cifre

Proprio tramite il sito ufficiale la società giallorossa ha diramato il comunicato con tutte le cifre relative alla cessione del turco al club transalpino: “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cengiz Under, all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo variabile per un importo massimo di 500 mila euro. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8,4 milioni di euro e, in caso di futuro trasferimento del Calciatore, il pagamento in favore dell’AS Roma di un importo pari al 20% del prezzo di cessione”.