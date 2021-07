Calciomercato Roma, occasione gratis | Lo cacciano a zero

Occasione in difesa per la Roma. Il difensore ha ricevuto la comunicazione del club che potrà liberarsi gratis.

L’infortunio di Leonardo Spinazzola, il quale verrà operato nelle prossime ore in Finlandia, dopo la rottura del tendine d’achille della gamba sinistra, mette nei guai sia la Roma che il suo tecnico José Mourinho. Questa mattina si è parlato di un’opportunità tutta italiana, con Federico Dimarco che potrebbe essere un serio candidato per la corsia di sinistra, ma non l’unico nome sul taccuino di Tiago Pinto. Il general manager giallorosso è impegnato per chiudere le trattative con Arsenal e Wolverhampton, rispettivamente per Granit Xhaka e Rui Patricio. Poi sarà la volta di completare la rosa con altri tasselli, sempre con le cessioni degli esuberi all’ordine del giorno.

Calciomercato Roma, occasione a zero in difesa

Intanto dalla Spagna il Mundo Deportivo riporta un’indiscezione di calciomercato che potrebbe riguardare anche la Roma. Riguarda il difensore Samuel Umtiti, che quest’anno con la maglia del Barcellona ha disputato solamente 16 partite, a causa anche di problemi fisici che hanno condizionato soprattutto la prima metà di stagione. Il francese classe ’93, secondo il quotidiano spagnolo ha ricevuto la lettera da parte del club blaugrana di potersi liberare gratuitamente. Il difensore non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro e cosa fare con il club spagnolo, con il quale ha ancora due anni di contratto. L’opzione più concreta al momento sembrerebbe il ritorno in Ligue 1 al Lione, ma in passato il giocatore era stato accostato sia alla Roma che al Napoli, con i giallorossi che cercano un difensore mancino. Per il momento non ci sono state proposte concrete, ma la situazione è tutta in divenire.