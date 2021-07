Calciomercato Roma, cessione Under: ecco quando scatterà l’obbligo di riscatto

Calciomercato Roma, addio Under: il riscatto scatterà obbligatoriamente al raggiungimento di determinate condizioni. Ecco quali

Giornata importante sul fronte uscite per la Roma. Dopo aver importato alcune trattative nei giorni scorsi, nel primo pomeriggio è arrivato l’annuncio del club giallorosso, che ha ufficializzato la cessione di Cengiz Under al Marsiglia, con la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Una notizia importante per Tiago Pinto, che conta di chiudere con il club francese anche la cessione di Pau Lopez, che dovrebbe essere ufficializzata a stretto giro di posta. Tuttavia, emergono ulteriori dettagli sull’operazione che ha portato l’esterno turco in Francia.

Calciomercato Roma, Under al Marsiglia: le condizioni del riscatto

Prestito con obbligo (sicuro perché ai primi punti in campionato). Rilassati, è domenica per tutti 😍 pic.twitter.com/5d8Jdt2yhe — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 4, 2021

Come rivelato da Gianluca di Marzio attraverso un post comparso sul proprio profilo Twitter, il riscatto di Under scatterà automaticamente nel momento in cui il Marsiglia otterrà i primi punti in campionato: una formula che mette la Roma al sicuro da eventuali titubanze relativamente al riscatto che, dunque, non potrà essere procrastinato. Una formula che evidentemente accontenta i due club: da una parte la Roma, che avrà denaro per mettere a segno i colpi in entrati sui quali Pinto sta lavorando da tempo, e dall’altra il Marsiglia, che ha modo di far gravare la spesa legata a Under nei bilanci dei prossimi semestri.