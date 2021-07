Calciomercato Roma, svolta per il colpaccio | “Non si presenta in ritiro”

Calciomercato Roma, primo colpo per Mou sempre più vicino: l’annuncio in diretta fa chiarezza e alimenta nuove speranze.

Che Granit Xhaka sia il vero, grande obiettivo della Roma non lo scopriamo certo ora. Così come non deve stupire il fatto che l’elvetico farebbe carte false pur di approdare nella Capitale ed essere allenato da quel Mourinho che sta spingendo molto per l’acquisto dell’attuale centrocampista dell’Arsenal, che fa gola anche ad altri top club europei, tra cui la Juventus. I giallorossi sono in pole per l’acquisto del calciatore classe ’92, avendo dalla loro non solo la volontà del diretto interessato, ma anche dei contatti con i Gunners che vanno avanti ormai da settimane: una sorta di feedback consolidato che, sebbene non abbia ancora portato alla fumata bianca, ha avvicinato sensibilmente la distanza tra richiesta ( 20 milioni ) ed offerta ( 15 milioni).

Leggi anche –> Calciomercato Roma, sostituto Spinazzola | Idea in Bundesliga

Xhaka alla Roma, calciomercato | Indizio in diretta

Intervenuto a CMIT TV, Enrico Camelio ha espresso il suo punto di vista in merito alla trattativa Xhaka-Roma, aggiungendo un particolare che fino a questo momento non era stato preso in considerazione con la dovuta attenzione. Ecco le sue parole: “Se l’Arsenal non accontenta il calciatore, quest’ultimo non si presenta in ritiro.” Asserzione lapidaria, che induce a meditare su un nuovo scenario: la volontà del calciatore è chiara, ma bisogna ancora incastrare le varie tessere del mosaico. C’è il rischio di un muro contro muro? Ai posteri l’ardua sentenza.