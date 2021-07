Roma | Infortunio Spinazzola, Mourinho: “Devastante, ho parlato con lui”

Roma, i giallorossi hanno perso uno dei migliori giocatori della rosa a causa dell’infortunio rimediato in occasione di Belgio-Italia.

Gran parte del nostro Paese ricorderà l’esatto momento in cui Leonardo Spinazzola si è fermato. Era il minuto ’76 della gara contro il Belgio, vinta dagli Azzurri per 2 a 1.

Pur non figurando tra i marcatori, il numero 4 aveva fornito fino a quel momento l’ennesima grande prestazione del suo Europeo. Preziosissimi, infatti, i suoi ripiegamenti e salvataggi difensivi, così come l’apporto offensivo che ha sovente messo in difficoltà le corsie avversarie.

Al suo stop, tutto lasciava intendere potesse trattarsi dell’ennesimo infortunio muscolare. Molti tifosi della Roma hanno vissuto in quegli attimi un deja-vù, concretizzatosi forse troppe volte davanti ai loro occhi.

Si è trattata infatti di una scena non così dissimile da quella che vide lo stesso “Spina” chiedere il cambio in occasione di Manchester United-Roma. Anche in quel caso, il laterale era stato tra i migliori in campo e aveva dimostrato di poter essere l’arma in più della rosa.

Poche ore dopo la sua uscita in barella dal prato dell’Allianz Arena, è arrivata la conferma che non si trattasse di una problematica muscolare quanto, piuttosto, di un gravissimo infortunio al tendine d’Achille. Il giocatore è rientrato nella Capitale nella giornata di ieri, sabato 3 luglio, dove si è sottoposto ai primi esami strumentali.

Questi ultimi hanno confermato la diagnosi e una prognosi secondo la quale Spinazzola sarà costretto al forfait per buona parte della prossima stagione.

Roma, il commento di Mourinho sull’infortunio di Spinazzola

Sono già state fatte in queste ore delle primissime valutazioni da parte di dirigenza e allenatore circa l’eventuale possibilità di acquistare un profilo che possa degnamente sostituire l’ex Atalanta e Juventus.

Iniziare il campionato con il solo Calafiori, anch’egli non garante di un’ottima tenuta fisica, rappresenterebbe un rischio troppo importante che la Roma non ha assolutamente intenzione di correre.

Ai tanti nomi seguiti da Pinto, di cui abbiamo detto e di cui continueremo a raccontarvi, si aggiungono dunque ora quelli relativi a dei profili che possano giocare sulla fascia sinistra.

Lo stesso Mourinho sa bene della necessità impellente di fare un acquisto anche in questa zona di campo. Il portoghese, che stamattina ha pubblicato un video Instagram in cui figurava in quel di Trigoria, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni circa la situazione creatasi.

Queste le sue parole ai microfoni di Talks Sport: “L’Italia ha perso Spinazzola. È terribile per loro, ma immaginate quanto lo sia per me, che non lo avrò per circa sei mesi”.

Su un eventuale sostituto: “Emerson Palmieri è un buon giocatore, con esperienza. Ma Spinazzola stava giocando in modo incredibile”. Previsto un ritorno per l’ex Palermo?