Calciomercato Roma, nome nuovo dalla Francia | Decisivo lo staff di Mou

Calciomercato Roma, Tiago Pinto vuole trovare velocemente un sostituto di Spinazzola sulla fascia sinistra. Occhi puntati in Francia.

Il terribile infortunio che ha colpito Leonardo Spinazzola, nella gara valevole per i quarti di finale dell’Europeo in corso tra gli azzurri e il Belgio, modifica inevitabilmente le strategie di mercato della Roma.

La società giallorossa dovrà andare alla ricerca di un terzino sinistro che possa offrire le giuste garanzie tecnico-tattiche, sostituendo al meglio l’ex Juventus. Non uno dei compito più semplici. Tiago Pinto dovrà trovare una soluzione al più presto, accontentando anche le richieste di José Mourinho.

Calciomercato Roma, occhi su Reinildo

Come riporta Befoot.net, la Roma avrebbe messo gli occhi su Reinildo, 27 anni. Il nazionale del Mozambico è fresco campione di Francia con il Lille, che lo ha scovato al Belenenses a gennaio del 2019. Reinildo è stato eletto come miglior terzino sinistro della stagione in Ligue 1 dall’Unfp.

Il terzino ha attirato su di sé molte attenzioni da importanti club in quest’ultimo periodo, soprattutto in Serie A e nello specifico proprio dalla società giallorossa. Dopo l’ottima stagione in Ligue 1, il Lille chiede circa 15 milioni di euro per il cartellino del terzino. Un prezzo però destinato a scendere in caso di trattativa serrata

Il giocatore ha infatti solamente un ultimo anno di contratto ed è assolutamente propenso ad un addio, vista anche l’alta possibilità di un buon aumento del proprio stipendio in caso di trasferimento.

Sembra inoltre che siano stati alcuni membri dello staff di José Mourinho a segnalare Reinildo allo Special One. Infatti sia Joao Sacramento che Nuno Santos (che facevano parte dello staff di Christophe Galtier al Lille), si sono riuniti a José Mourinho prima al Tottenham, e poi quest’estate alla Roma. Conoscono molto bene il giocatore e sanno che può essere un vero e proprio colpo di mercato.