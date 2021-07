Calciomercato Roma, svolta in attacco | La preferenza del bomber

Calciomercato Roma, restyling in attacco: annuncio in diretta sulla preferenza del bomber seguito da Pinto.

In casa Roma uno dei nodi da sciogliere è quello relativo all’attacco. La posizione di Edin Dzeko non è stata ancora definita con chiarezza, con il bosniaco che è atteso da un faccia a faccia con José Mourinho per chiarire il suo futuro: non sono esclusi colpi di scena, ma è una scelta che orienterà sicuramente le scelte di Pinto in una direzione piuttosto che in un’altra. Gli uomini mercato giallorossi sono già all’opera per non farsi trovare impreparati: la pista più percorribile, anche se si è raffreddata negli ultimi giorni, è quella che porta al “Gallo” Belotti, anche se manca ancora l’intesa definitiva con il Torino. Suggestiva, ma non concreta, l’idea Icardi, oggetto del desiderio anche di Milan e Juventus.

Calciomercato Roma, futuro Icardi | Annuncio in diretta

Intervenuto ai microfoni di Top Calcio 24, Daniele Pisani si è soffermato sulla questione Icardi, esprimendo il suo punto di vista in merito al possibile ritorno di Maurito in Italia. Ecco le sue parole: “Allegri lo stima molto, anche se credo che lo stuzzicherebbe di più andare al Milan“. Il futuro dell’ex capitano dell‘Inter sarà in rossonero? Difficile dirlo, anche se Maldini è a caccia di un rinforzo importante ( prescindendo dall’eventuale acquisto di Giroud), fermo restando che il Paris Saint Germain almeno per il momento non si smuove dalla richiesta di 60 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.