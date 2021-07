Calciomercato Roma, offerto un triennale | Incontro con Mourinho

Calciomercato Roma, offerto un triennale. Oggi ci sarà il primo incontro con Mourinho per capire il futuro. Le ultime

Oggi ci sarà un primo approccio. Perché i calciatori della Roma si recheranno a Trigoria per i tamponi di rito prima dell’inizio domani della preparazione. E per forza di cose Mourinho incontrerà tutti. Anche Edin Dzeko. Si parleranno e si diranno tutto quello che c’è da dirsi i due. Per capire se ci sono i margini per continuare insieme alla Roma e soprattutto svelare quali sono le reali intenzioni dell’allenatore portoghese nei confronti dell’attaccante bosniaco.

La situazione – secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina – potrebbe comunque prendere una piega diversa rispetto alle sensazioni delle ultime settimane. Perché andare a trovare un attaccante forte quanto Dzeko, e a prezzi contenuti, è praticamente impossibile in questo momento. Azioni in crescita per una permanenza quindi.

Calciomercato Roma, la situazione Dzeko

La Roma, com’è noto, farebbe a meno dei 7,5 milioni di euro da versare, ancora per un altro anno, all’attaccante. Ma la palla senza dubbio passa a Mourinho, che soprattutto dovrà capire le motivazioni di Dzeko, che l’anno scorso s’è visto sfilare la fascia di capitano dal braccio. Sicuramente le cose sono cambiate in questo lungo periodo: non c’è più Fonseca e l’arrivo dello Special One alza, sensibilmente, le possibilità di vincere qualcosa con la Roma nella prossima stagione. Ecco perché Dzeko, è tentato, di rimanere un altro anno in giallorosso.

Nel contesto c’è anche la proposta del Fenerbahçe da tenere in considerazione. Perché il club turco avrebbe proposto un ricco triennale a Edin garantendogli la cifra che prende nella Capitale. La promessa inoltre arrivata dalla Turchia è che sarà aspettato fino all’ultimo momento utile del calciomercato. Ma è evidente che Dzeko ha ancora voglia di cimentarsi nell’Europa che conta. E tutto passa dal primo incontro previsto oggi.