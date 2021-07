Calciomercato Roma, effetto Euro 2020 | Dalla Spagna: Mou lo rivuole

By

Calciomercato Roma, a poche ore dall’inizio del ritiro, Pinto e adepti sono fervidamente al lavoro per plasmare la rosa da consegnare a Mourinho.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi approdi in quel di Trigoria. Non ci riferiamo solo ai giocatori rientranti dalle ferie che potranno finalmente familiarizzare con lo Special One.

Il mese di luglio è ormai iniziato da quasi una settimana e il portoghese ha chiesto al dg di accelerare le trattative così da poter godere di una squadra ben calibrata sin da subito.

I profili monitorati sono plurimi e riguardano diversi reparti, centravanti e portiere su tutti. Per quanto riguarda l’estremo difensore, la cessione quasi ufficiale di Pau Lopez al Marsiglia lascia intendere come a breve si possa chiudere per Rui Patricio.

Quest’ultimo è stato individuato dal primo momento come degno erede dello spagnolo ed è stato scelto direttamente dallo Special One. Dopo le difficoltà iniziali, la Roma sembra aver trovato l’accordo con il Wolverhampton e a breve, l’aeroporto di Fiumicino potrebbe ospitare il secondo approdo di un nuovo tesserato capitolino, anch’egli iberico.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Sarabia

Per quanto concerne il reparto offensivo, si sta cercando di acuirne la profondità e la pericolosità. Ancora non è stato deciso cosa fare con Edin Dzeko, il cui futuro potrebbe dipendere dal colloquio con Mou, previsto per la prossima settimana.

Pinto si sta da tempo muovendo su delle valide alternative che possano sostituirlo negli anni a venire e magari coadiuvarlo in quello che si appresterebbe ad essere il suo ultimo anno da tesserato della Roma.

Come dimostrato anche dall’interesse maturato per Kostic, Mou vorrebbe però anche un esterno che possa essere decisivo nella fase di rifinitura. Arrivare al profilo dell’Eintracht non è facile e, come emerso dalle testimonianze spagnole, a Trigoria starebbero valutando alcune alternative.

Stando a quanto riportato dal Culèmania, infatti, la Roma starebbe monitorando la situazione di Paolo Sarabia. Lo spagnolo si sta distinguendo per delle importanti prestazioni ad EURO2020 e ciò potrebbe acuire un valore di mercato che la scorsa stagione al PSG aveva notevolmente abbassato.

