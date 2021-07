Calciomercato Roma, occasione in Premier League | Offerto l’esterno

Calciomercato Roma, c’è l’occasione in Premier League per Mourinho e Tiago Pinto. Offerto l’esterno che potrebbe sostituire Spinazzola

L’infortunio di Spinazzola ha scombinato i piani. Non solo perché la Roma dovrà per forza trovare un sostituto dell’esterno che s’è fatto male con la Nazionale nella gara contro il Belgio, ma soprattutto perché non sarà facile trovare un elemento così importante come Leo che stava disputando un grandissimo Europeo e che era sicuramente pronto ad abbracciare Mourinho nella sua prima stagione in giallorosso.

Ma tant’è: così è il calcio, purtroppo, e bisogna subito andare a coprire quel buco. Dei terzini che sono in vendita ve ne abbiamo già parlato e probabilmente, Pinto, potrebbe prendere davvero da questa lista dove, tra gli altri, ci sono anche Emerson Palmieri e Marcos Alonso, che al momento sembrano davvero i primi obiettivi giallorossi. Ma in queste ore frenetiche di nomi, più o meno importanti, ne arrivano tanti. E Tiago Pinto sfoglia la margherita, sotto la “supervisione” dello Special One.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, svolta per il colpaccio | “Non si presenta in ritiro”

Calciomercato Roma, ecco chi potrebbe sostituire Spinazzola

Consapevoli del bisogno della Roma di reperire un esterno sinistro dopo l’infortunio di Spinazzola, agenti ed intermediari stanno sottoponendo all’attenzione di Tiago Pinto e Mourinho diversi profili. Tra questi c’è anche quello di Alex Telles. Munito di passaporto italiano, il brasiliano ha vissuto una prima stagione difficile al Manchester United e può rappresentare una buona soluzione, soprattutto se i Red Devils dovessero accettare di cederlo in prestito con diritto di riscatto. Su di lui c’è anche l’Inter.

Telles, mancino tecnicamente dotato, potrebbe essere un altro nome da aggiungere alla lista. Anche se, come detto, gli obiettivi sembrano altri per la Roma. Certo, la possibilità di prendere un calciatore comunque già pronto, e in prestito, stuzzica e non poco Tiago Pinto.