ASRL | Calciomercato Roma, svolta Pinto: altra offerta per l’esubero

Calciomercato Roma, svolta Pinto: altra offerta per l’esubero. Si muove il mercato in uscita dei giallorossi: i dettagli

Dopo una fase interlocutoria, il mercato della Roma è entrato definitivamente nel vivo, sia in entrata che in uscita. Dopo essere riuscito a piazzare i vari Under e Pau Lopez, Tiago Pinto sta cercando una soluzione anche per Nzonzi, il cui contratto con i giallorossi scade nel 2022. Reduce dall’esperienza in prestito al Rennes, dove ha disputato 33 partite, mettendo a segno un goal e un assist, il classe ’88 non è considerato funzionale al progetto tecnico che ha in mente José Mourinho; la sua cessione appare dunque inevitabile.

Dopo aver rifiutato l’offerta del Benfica, il francese sta valutando nuove opzioni in Gran Bretagna. Tra queste, secondo quanto appreso da Asromalive.it, c’è anche il Crystal Palace. Il nuovo allenatore Vieira ha chiesto rinforzi in mediana e tra i profili segnalati al club c’è anche quello del connazionale giallorosso.

Calciomercato Roma, Crystal Palace su Nzonzi: lo scenario

Rispetto ai portoghesi, le Eagles avrebbero meno problemi a pareggiare l’ingaggio attualmente percepito dall’ex Siviglia nella Capitale, che si attesta sui 3 milioni di euro annui. La Roma, dal canto suo, ha già da tempo deciso di lasciar partire a zero il calciatore, ma solamente senza l’esborso di buonuscite: staremo a vedere dunque se per Nzonzi si apriranno le porte della Premier League.

Daniele Trecca

Raffaele Bene