Calciomercato Roma, tutto fatto | Domani l’ufficialità

Calciomercato Roma, l’affare è ormai in via di conclusione. Domani ci sarà la tanto attesa ufficialità e la firma sul contratto.

Giorni frenetici in casa Roma. La dirigenza giallorossa è impegnata sul fronte mercato, con il direttore generale, Tiago Pinto, che vuole sbrigarsi per dare il più presto possibile dei colpi importanti a José Mourinho. Prima però toccherà pensare alle cessioni.

La Roma infatti deve alleggerire il monte stipendi, vendendo principalmente gli esuberi. Ci sono tanti giocatori da piazzare in questa finestra di calciomercato e il lavoro per il gm Tiago Pinto non si prospetta dei più semplici.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, offerto un triennale | Incontro con Mourinho

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, ufficialità a breve | Arriva in città

Calciomercato Roma, tutto fatto per Pau Lopez al Marsiglia

Oramai manca solo l’ufficialità per la cessione di Pau Lopez all’Olympique Marsiglia. L’estremo difensore spagnolo partirà nella giornata di domani per la città francese, dove svolgerà la visite mediche per poi firmare il contratto con il club del patron Pablo Longoria.

Dopo due anni in giallorosso caratterizzati da alti e bassi, Pau Lopez si trasferirà con la formula del prestito oneroso per 500 mila euro, più 12 milioni di euro (potrebbe essere presente anche 1 milione di bonus) per il riscatto che diventerà obbligatorio in base alle presenze (scatterà automaticamente alla ventesima presenza dello spagnolo).

Dopo l’addio di Cengiz Under, la Roma saluta quindi un altro giocatore destinato a vestire la maglia dell’OM. Prosegue dunque lo sfoltimento della lista degli esuberi da parte di Tiago Pinto, per la felicità dei Friedkin e di Mourinho.