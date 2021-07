Calciomercato Roma, Pinto ha deciso: rinnovi bloccati tranne uno

Calciomercato Roma, Tiago Pinto dà il via libera ad un solo rinnovo: tutti gli altri al momento sono bloccati

Ore caldissime per Pinto. Il general manager della Roma è impegnato non soltanto a piazzare gli esuberi considerati poco funzionali al nuovo progetto tecnico di Mourinho, ma anche a dare l’assalto agli innesti richiesti dallo Special One, sventando nel contempo l’assalto dei top club europei per i calciatori più in voga della compagine capitolina, con i cui agenti si sta cercando di ragionare per i rinnovi del contratto. Tante sono le situazioni che possono essere inserite in questa lista, a cominciare da quella che interessa Lorenzo Pellegrini, il cui contratto con la Roma scade nel 2022.

Calciomercato Roma, via libera al rinnovo di Pellegrini | Gli altri restano in stand by

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il rinnovo di Pellegrini è l’unico che si cercherà di risolvere a stretto giro di posta: i rapporti con l’entourage sono buoni, e sebbene siano trapelate alcune indiscrezioni relative ad un presunto interessamento del Barcellona e del Liverpool, l’intenzione è quella di continuare il sodalizio. Attesa, dunque, la fumata bianca, anche perché l’intenzione del calciatore è quella di restare nella Capitale.

Diverso, invece, il discorso relativo al prolungamento dei contratti dei vari Mancini, Cristante, Veretout, Darboe e Villar, per i quali ci si riaggiornerà a partire da settembre, una volta che la sessione estiva di calciomercato sarà conclusa.