Calciomercato Roma, c’è la pista in Serie A | Concorrenza spietata

Calciomercato Roma, spunta la pista in Serie A per l’esterno. Ma la concorrenza è spietata sia in Italia che in Europa

Arrivato in Italia nella sessione di mercato invernale, si conosceva poco. Poi col tempo ha fatto capire a tutti che, in campo, ci può stare tranquillamente, infine è praticamente esploso all’Europeo con la sua Danimarca. E adesso, gli occhi delle big della A, e non solo, sono tutti su di lui. Anche quelli della Roma, in cerca di un esterno dopo l’infortunio a Spinazzola.

Joakim Maehle dell’Atalanta fa gola, senza dubbio. E i bergamaschi se lo godono grazie anche alle prestazioni di Euro 2020 che lo stanno facendo salire agli onori della cronaca. In Italia c’è l’Inter che lo segue da tempo e che è alla ricerca del sostituto di Hakimi. Ma anche i giallorossi, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, sarebbero alla finestra.

Calciomercato Roma, per Mahele concorrenza spietata

Ma dalla Spagna fanno sapere che l‘Atletico Madrid – che dovrebbe ufficializzare a breve anche De Paul – sarebbe pronto a fare un’offerta anche per l’esterno in forza alla squadra di Gasperini. Che dopo aver preso Musso, comunque, difficilmente si dovrebbe privare di un calciatore che può ancora crescere e fare bene.

Certo, davanti ad una proposta economica importante, l’Atalanta non metterebbe il veto alla sua partenza. E di conseguenza la Roma, messa nei guai dal grave infortunio a Spinazzola, ci starebbe facendo un pensiero per cercare di riuscire a portare a casa un elemento che la Serie A la conosce e che soprattutto è in grado, senza dubbio, di sostituire Leo. Si tratta quindi.