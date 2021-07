Calciomercato Roma, mossa Tiago Pinto | La via di fuga

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è pronto ad attuare la sua strategia sul mercato. Trovata la via di fuga per alcuni giocatori.

Giorni sempre più caldi in casa Roma. La dirigenza giallorossa è impegnata sul fronte mercato, con il direttore generale, Tiago Pinto, che vuole sbrigarsi per dare il prima possibile dei colpi importanti a José Mourinho. Prima però toccherà pensare alle cessioni.

La Roma infatti deve alleggerire il monte stipendi, vendendo principalmente i cosiddetti esuberi, che tanto pesano sulle casse di Trigoria. I Friedkin, pur di liberarsi di ingaggi importanti, potrebbero decidere di rescindere i contratti di diversi calciatori, ormai fuori dal progetto tecnico della Roma.

Per altri, invece, toccherà trovare una soluzione il prima possibile per non creare malcontenti generali o possibili minusvalenze.

Calciomercato Roma, possibile risoluzione con buonuscita per Nzonzi e Santon

Tiago Pinto, come detto in precedenza, ha un compito molto arduo: vendere tutti gli esuberi. Gli ingaggi di questi calciatori pesano e non poco sulle casse della Roma. Due di questi giocatori sono Steven Nzonzi e Davide Santon. Come riporta la Gazzetta dello Sport, entrambi potrebbero usufruire della risoluzione del contratto con tanto di buonuscita.

Il terzino ex Inter (ha degli estimatori in Turchia) ha un contratto in scadenza il prossimo anno, quindi un accordo non dovrebbe essere così difficile da trovare. Per il centrocampista francese, invece, la situazione è un po’ differente.

Fino a pochi giorni fa sembrava certo un suo passaggio in Portogallo alla corte del Benfica. Il club portoghese aveva infatti offerto un triennale a Nzonzi, che però non ha accettato la destinazione.

Anche il francese, come Santon, ha il contratto in scadenza nel 2022. La differenza notevole tra i due è l’ingaggio, visto che il campione del Mondo prende più di 3 milioni netti a stagione dalla società giallorossa.