Calciomercato Roma, idea prestito | Assist Guardiola

Calciomercato Roma, chiesto in prestito il terzino: si guarda soprattutto in Premier League. Pinto lavora per sostituire lo sfortunato Spina

Il lavoro di Tiago Pinto procede in maniera veloce. Adesso c’è un nuovo problema da affrontare. Grande, immenso, come l’infortunio di Spinazzola che costringerà l’esterno a rimanere fuori per tutto il 2021. Il general manager portoghese, in sintonia con José Mourinho, sta cercando quell’elemento in grado di sostituire l’esterno azzurro. E non sarà facile.

I nomi ci sono, anche tanti, ultimo quello di Telles che sarebbe già stato offerto alla Roma, ma è una scelta che non si può sbagliare in nessun modo. E allora si prenderà il tempo necessario affinché tutto quadri e vada per il verso giusto. Le opzioni sono diverse. Nell’ultima ora – secondo quanto riportato da Il Romanista – ne sarebbe spuntata un’altra. Sempre dalla Premier League potrebbe arrivare l’erede di Spinazzola. Ed è un campione del Mondo.

Calciomercato Roma, spunta il nome di Mendy

La Roma avrebbe chiesto in prestito al Manchester City di Guardiola l’esterno francese, classe 1994, Mendy. Campione del Mondo con la sua nazionale in Russia, quest’anno ha giocato poco. E Guardiola potrebbe anche decidere di mandarlo via. Ma si tratta di un’operazione che potrebbe essere fatta solamente in prestito, perché il cartellino del calciatore costa almeno 20 milioni di euro e questa è una cifra che la Roma non si può permettere di investire in questo calciomercato soprattutto per quel ruolo.

Non sarà facile in ogni caso arrivare al francese, anche se nel ventaglio delle opzioni da questo momento c’è anche lui. E Mourinho, dopo il portiere, è pronto ad abbracciare anche l’attaccante