Calciomercato Roma, ufficialità a breve | Arriva in città

Calciomercato Roma, ufficialità attesa a breve, probabilmente anche nella giornata di oggi. Arriverà in città nelle prossime ore

Il primo colpo per Mourinho è pronto. Ormai zero dubbi. L’ufficialità è attesa a breve, possibile anche nella giornata di oggi secondo il Corriere dello Sport che sottolinea i dettagli – già noti – dell’operazione che porterà a Trigoria il portiere portoghese, per l’allenatore portoghese e piazzato dal general manager toh…portoghese anche lui. Sì, è fatta per Rui Patricio, che addirittura è atteso in città proprio nei prossimi giorni per mettere la firma sul contratto e tornare poi in vacanza.

L’accelerata decisiva è arrivata dopo che Tiago Pinto ha piazzato Under e Pau Lopez al Marsiglia: un doppio colpo in uscita (due elementi che non avrebbero mai trovato spazio nella Roma targata Special One) che ha permesso al gm di andare a colmare quella differenza nella richiesta dei Wolves e la prima offerta della Roma nelle scorse settimane. Siamo ai dettagli, balla solamente un milione di euro.

Calciomercato Roma, a breve l’ufficialità di Rui Patricio

La Roma si è spinta a 10 milioni come base + 3 di bonus. Il club inglese ne chiede uno in più nella prima casella. Non ci sono margini ormai che la trattativa non vada in porto. Anche perché il 33enne ha trovato da tempo un accordo con il club giallorosso sulla base di un contratto triennale a due milioni di euro d’ingaggio. E Rui Patricio non vede l’ora di poter lavorare con Mourinho.

Eccolo quindi il primo vero acquisto della Roma. Il portiere, quello che deve raccogliere la non pesante eredità di chi lo ha preceduto. Anzi, li deve fare dimenticare al più presto visto che la Roma, in quel ruolo, nelle ultime stagioni, è stata davvero sfortunata.