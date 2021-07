Roma, infortunio Spinazzola | Intervento riuscito, ora il risarcimento

Roma, intervento riuscito al terzino giallorosso e della Nazionale. Ora però si aspetta il risarcimento dovuto.

È terminata poco fa l’operazione al tendine d’Achille nella quale in mattinata è stato sottoposto Leonardo Spinazzola. A riportarlo è Sky Sport. Il terzino giallorosso e della Nazionale è volato ieri in Finlandia per farsi operare dal professor Sakari Orava, ritenuto uno dei massimi esperti del settore.

Spinazzola si è infortunato nella partita valevole per i quarti di finale dell’Europeo in corso tra gli azzurri e il Belgio. I successivi controlli hanno evidenziato la lesione sottocutanea del tendine d’Achille sinistro. Il terzino, ex Atalanta e Juventus, potrebbe tornare già domani in Italia, accompagnato dalla moglie Miriam.

Roma, il club giallorosso sarà risarcito

La Roma sarà risarcita dalla Fifa per l’infortunio di Spinazzola. Lo riporta il procuratore ed avvocato Jean-Christophe Cataliotti su “calciomercato.com“.

Il regolamento recita così: “Qualora un calciatore professionista che partecipa ad una partita di calcio a undici subisca un infortunio a causa di un incidente durante il periodo del proprio rilascio per una partita internazionale “A” e, a seguito di tale infortunio, risulti temporaneamente totalmente inabile, la società presso la quale tale calciatore è tesserato verrà risarcita dalla FIFA“.

Questa è un’assicurazione chiamata Fifa Club Protection Program per cui la FIFA (ovvero il massimo ente calcistico mondiale), si sostituisce in questo caso alla Roma nell’assegnazione dello stipendio al calciatore per un massimale di 7,5 milioni di euro.