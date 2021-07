Roma, Kane esalta Mourinho e rivela un retroscena

Roma, parole al miele di Kane a Mourinho a Talksport: il bomber inglese ha svelato un retroscena sul suo rapporto con lo Special One

Dopo un inizio un pò in sordina, il bomber del Tottenham Harry Kane sta trascinando la sua Inghilterra agli Europei a suon di prestazioni maiuscole: contro la Germania e l’Ucraina, infatti, ha timbrato la marcatura in 3 circostanze, denotando una condizione fisica simile a quella dei giorni migliori. Il ritorno al goal di “Hurricane” certamente non è passato inosservato; intervistato da Talksport, l’attaccante inglese ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha avuto modo di parlare, tra le tante cose, anche del suo ex allenatore José Mourinho.

Roma, Kane su Mourinho | Le parole dell’attaccante

Ecco le parole di Kane, che ha svelato anche alcuni retroscena piuttosto interessanti: “Un allenatore fantastico: ci siamo trovati molto bene assieme. Abbiamo un grande rapporto: ci siamo anche scritti, e mi auguro di poterci restare in contatto per il resto della mia carriera. Lo rispetto molto, sia come allenatore, sia come persona: gli auguro il meglio alla Roma, è molto bello avere uno dei manager migliori al tuo fianco.”