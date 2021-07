Roma, presentazione Mou ai media | Fissata la data

Roma, Mourinho presentato ai media: c’è la data. Ecco l’annuncio del club giallorosso sui propri profili social

La Roma giallorossa è già ai piedi del suo Special One. L’accoglienza calorosa tributata dai supporters capitolini a José Mourinho la dice lunga sulla fiducia che la “torcida” ripone nei confronti del tecnico lusitano, chiamato a risollevare le sorti di una squadra che non è riuscita a fare il salto di qualità la scorsa stagione. L’ex allenatore del Tottenham è apparso sin da subito calato nella nuova realtà, ed è pronto a dare il suo contributo: dopo i canonici giorni di isolamento fiduciario, il tecnico giallorosso sarà presentato alla stampa.

Roma, Mou presentato alla stampa | Ecco la data

L’#ASRoma presenterà ai media José Mourinho giovedì 8 luglio, alle 13:30. L’evento sarà trasmesso live sui nostri canali social media. Stay tuned! pic.twitter.com/xR8eazBTpf — AS Roma (@OfficialASRoma) July 5, 2021

Con un post apparso sui propri profili social, la Roma ha fornito maggiori ragguagli per quanto concerne la data in cui si terrà la conferenza stampa, fissata Giovedì 8 Luglio alle 13.30. L’evento sarà trasmesso live sui canali social media del club, in maniera tale da consentire a tutti i tifosi giallorossi di non perdersi neanche una parola della prima conferenza stampa di Mourinho dopo il suo approdo nella Capitale.