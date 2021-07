Calciomercato Roma, obiettivo in Serie A | “Offerta emozionante”

Calciomercato Roma, l’operazione legata al giocatore non è delle più semplici, ma l’offerta giusta potrebbe far vacillare il club che ne detiene il cartellino.

La Roma si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono regalare al più presto dei colpi importanti a José Mourinho. Lo Special One (la sua presentazione è prevista per giovedì) dal canto suo ha fatto specifiche richieste e vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione.

In questo calciomercato, ci saranno pochi movimenti in entrata per la società giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese. Soprattutto in mezzo al campo bisognerà fare determinati acquisti. Uno degli obiettivi prefissati però potrebbe svanire del tutto.

Calciomercato Roma, Damsgaard operazione (quasi) impossibile

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro di Mikkel Damsgaard. “Damsgaard non sarà in vendita quest’estate… a meno che non ci sia una grossa offerta che possa entusiasmarci“.

Mai banale il massimo esponente del club blucerchiato che ha sottolineato il fatto che il giocatore danese, impegnato ancora nell’Europeo con la sua nazionale (la Danimarca si giocherà l’accesso alla finale di Wembley contro l’Inghilterra domani sera), sia quasi incedibile.

Solamente un’offerta monstre potrebbe far vacillare Ferrero, anche se per ora sembra prematuro parlarne. La Roma, dal canto suo, non può permettersi di sborsare una cifra molto alta, seppur per un calciatore forte e di prospettiva come il centrocampista danese.