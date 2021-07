Calciomercato Roma, offerta per la difesa | Occasione a zero

Calciomercato Roma, occasione molto ghiotta per la difesa. Il giocatore è prendibile a parametro zero.

La Roma dovrà muoversi il prima possibile sul mercato per dare quei calciatori che potranno risultare decisivi nel sistema di gioco di José Mourinho. Uno dei reparti che verrà ritoccato sarà senza dubbio la difesa.

Tiago Pinto per questo è al lavoro già da un po’ di tempo, sapendo che oltre ad un esterno che può magari svariare su entrambe le fasce senza particolari problemi, servirà anche e soprattutto un centrale bravo nella fase di impostazione e che sia esperto ed affidabile come piace allo Special One.

La società giallorossa, non avendo una grande disponibilità economica da investire (a meno di ottimi profitti dalle eventuali vendite degli esuberi), vuole cercare il vero affare in questa zona del campo. Attenzione quindi ai vari giocatori liberi sul mercato in questo momento e quindi prendibili a parametro zero.

Calciomercato Roma, occasione Boateng

Come riporta stamani il Corriere dello Sport, la Roma ha una grande occasione tra le mani che si chiama Jerome Boateng. Il difensore tedesco, nelle ultime 10 stagioni al Bayern Monaco, è ora svincolato e in cerca di una squadra dove proseguire la sua carriera da professionista.

Un mese fa non è stato preso in considerazione, mentre adesso Boateng è un calciatore che può fare al caso della Roma. 33 anni a settembre, è un difensore forte, roccioso ed esperto che può risultare perfetto per la rosa giallorossa grazie soprattutto alla sua duttilità. Può infatti giocare sia come centrale di difesa che come esterno sulla fascia, soprattutto a destra.

E’ un rinforzo potenzialmente molto utile per Mourinho, che ha chiesto a Tiago Pinto calciatori pronti all’uso. Inoltre, essendo svincolato, è prendibile a parametro zero. Non poco visto la situazione economica di molti club in questo mercato, tra cui proprio la Roma.

Nella scorsa stagione ha disputato 29 partite in Bundesliga. In questo momento è il suo procuratore, Ramadani, a proporlo alla Roma come al Monaco, l’altro club interessato. Non è escluso però che stavolta la società giallorossa decida di trattare.