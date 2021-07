Calciomercato Roma, contattato l’agente | Ecco la richiesta

I giallorossi si iniziano a muovere sul calciomercato per cercare un sostituto dell’infortunato Leonardo Spinazzola. La situazione.

Con l’assenza di Leonardo Spinazzola, il quale potrà tornare sui terreni di gioco non prima di febbraio-marzo 2022, la Roma dovrà per forza di cose tornare sul mercato. In questo momento l’unico giocatore di ruolo per la corsia di sinistra è Riccardo Calafiori. Il classe 2002 sarà sicuramente visionato dal tecnico José Mourinho e dovrà dimostrare anche di saper essere all’alteza anche dal punto di vista fisico. Intanto la Roma inizia a sondare i vari profili che possano essere in grado di sostituire l’esterno della Nazionale.

Calciomercato Roma, la situazione terzino sinistro

Da un esterno della Nazionale ad un altro, perché nella lista del general manager Tiago Pinto c’è sicuramente Emerson Palmieri. L’ex giocatore della Roma, secondo quanto riportato da ‘Sportitalia’, la società capitolina si è mossa ufficialmente con l’italo-brasiliano, sondando il terreno con il suo agente Pini Zahavi. Una richiesta di informazioni abbastanza approfondita che ha visto la risposta del Chelsea, il quale valuta il ragazzo classe ’94 circa venti milioni di euro. Tra i nomi proposti e attenzionati ci sono Biraghi, Marcos Alonso, Bensebaini e Dimarco.