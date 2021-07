Calciomercato Roma, doppio problema risolto | Scambio in Serie A

Calciomercato Roma, il general manager Tiago Pinto sta lavorando per risolvere due problemi con una sola mossa: scambio in Serie A.

Il lavoro procede senza sosta. E da oggi non solo dietro la scrivania ma comincerà anche a Trigoria, visto il raduno della squadra giallorossa che ufficialmente, poi, inizierà giovedì con il primo allenamento diretto dal nuovo allenatore José Mourinho. Il tutto dopo poche ore dalla presentazione ufficiale del tecnico fissata per giovedì mattina.

Ma rimane comunque il mercato, al momento, al centro dell’attenzione. Perché se ormai la questione portiere è stata chiusa, resta viva sicuramente quella che deve portare un elemento in grado di sostituire Spinazzola. Secondo il Romanista in edicola questa mattina, oltre le piste già ampiamente riportate che vedono un interesse reale nei confronti di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, la pista che appare probabile porta anche a un calciatore dell’Inter. Magari inserendolo in uno scambio.

Calciomercato Roma, scambio Dimarco-Florenzi con l’Inter

Sì, parliamo di Federico Dimarco che dopo aver disputato una stagione esaltante all’Hellas Verona, è tornato in nerazzurro. Le probabilità che rimanga alla corte di Simone Inzaghi, comunque, sembrano poche al momento. Ecco perché la Roma potrebbe essere interessata al calciatore avendo anche la possibilità di piazzare uno scambio (e potrebbe non esserci nemmeno un conguaglio economico da versare) con Florenzi.

L’esterno che rientrerà in giallorosso dopo il prestito al Psg nella passata stagione, non rientra nei piani dello Special One. Discorso diverso invece per l’Inter, che potrebbe cercarlo visto la partenza di Hakimi verso la Francia. Il cartellino di Dimarco è valutato 10 milioni di euro. Il riscatto fissato dalla Roma l’anno scorso per Florenzi era di 9. Come detto si potrebbe arrivare ad un punto d’incontro. Due club che in un colpo solo potrebbero anche mettere la parola fine ai propri problemi. Si tratta.