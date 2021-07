Calciomercato Roma, dubbio da sciogliere | Soluzione in extremis

Calciomercato Roma, la situazione legata al giocatore è ancora in stand by. Non è da escludere una soluzione in extremis della vicenda.

Con il via alla stagione ormai alle porte, la Roma non può permettersi di tralasciare il mercato. Tiago Pinto, infatti, sa che questo è il momento giusto per fare qualche colpo in entrata e per dare il più presto possibile i giocatori richiesti da José Mourinho. Prima però toccherà pensare alle cessioni.

La Roma infatti deve alleggerire il monte stipendi, vendendo principalmente i cosiddetti esuberi, che tanto pesano sulle casse di Trigoria. I Friedkin, pur di liberarsi di ingaggi importanti, potrebbero decidere di rescindere i contratti di diversi calciatori, ormai fuori dal progetto tecnico della Roma.

Per altri invece si può pensare di racimolare qualcosa dalle loro vendite, soprattutto se si tratta di calciatori giovani e di prospettiva.

Calciomercato Roma, Kluivert il nodo da sciogliere

Come riporta Il Messaggero, la Roma e il Lipsia sono tornati a parlare negli ultimi giorni di Justin Kluivert, nel tentativo di trovare una soluzione. L’esterno olandese vorrebbe rimanere nella squadra tedesca, dove ha disputato 19 gare nell’ultima stagione e messo a referto 3 reti.

L’ultima offerta del Lipsia è ferma sui dodici milioni di euro, ma alla Roma sembra che non bastino. Per lui sarà presa una decisione in extremis, visto che Mourinho vorrà valutarlo nei prossimi giorni e capire se il calciatore, classe ’99, possa far comodo al suo progetto tecnico.

Kluivert è certamente un giocatore dal grande potenziale ma, per ora, ancora inespresso. Vedremo se con Mourinho alla Roma o continuando la sua carriera all’estero (proprio in Germania) possa trovare quella continuità di rendimento che tanto gli manca.