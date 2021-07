Calciomercato Roma, lista pronta | Mourinho li caccia via

Calciomercato Roma, è pronto il via alla stagione. Mourinho ha già tutto programmato, comprese le liste dei giocatori che si alleneranno con lui e chi invece a parte.

Prende il via ufficialmente la stagione giallorossa, con Mourinho al timone. L’era dello Special One è finalmente iniziata, con i giocatori che da oggi ricominceranno a presentarsi a scaglioni al Fulvio Bernardini.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, dopo aver svolto ieri i tamponi, i calciatori della Roma oggi e domani si sottoporranno ai test fisici. Questi verranno divisi in maniera uguale tra la mattina e il pomeriggio e, al termine dei quali, il tecnico diramerà la lista dei convocati.

Il primo vero allenamento agli ordini di Mourinho (visto che la quarantena del tecnico portoghese finisce domani) andrà in scena nel tardo pomeriggio di giovedì, con tutta la squadra che scenderà simultaneamente in campo, mentre venerdì e sabato è in programma una doppia seduta.

Calciomercato Roma, le liste di Mou

Sempre Il Messaggero riporta che ci saranno due elenchi. Nel primo figureranno i calciatori che si alleneranno con lui, mentre nell’altro ci sarà chi lavorerà a parte. Non c’è nessuna azione punitiva, visto che la separazione viene ritenuta semplicemente un incentivo psicologico per coloro che, in presenza di offerte, insistono a puntare i piedi per restare.

In questa seconda lista faranno dunque parte gli elementi che non rientrano più nei piani tecnici di José. Tra questi calciatori troviamo i vari: Pastore, Nzonzi, Fazio, Coric, Bianda, Santon, oltre ad una serie di giovani di rientro dai vari prestiti (Greco, Bouah e altri).

Prima del primo allenamento stagionale, che avverrà giovedì alle 17, José Mourinho verrà presentato nella stessa giornata, ma alle 13:30, alla Terrazza Caffarelli. Lo Special One ha avuto già modo di conoscere la nuova squadra scouting, composta da Fontes (Ex Leicester), Paresce (ex Milan), Leo (ex Juve e Inter), Weimar (ex Racing Avellaneda e Bayer Leverkusen) e Scarchilli (già collaboratore di Petrachi, che lascia definitivamente la sezione media).