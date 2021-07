Calciomercato Roma, Mourinho decisivo | Ha cambiato idea

Calciomercato Roma, la chiamata di Mourinho al giocatore potrebbe risultare decisiva e fargli cambiare idea.

Arrivato lo scorso venerdì e prossimo alla presentazione ufficiale al mondo mediatico, prevista per giovedì 8 luglio, José Mourinho si augura di poter ricevere quanto prima i giusti rinforzi per la sua nuova squadra.

Già dal mese di maggio sa molto bene quali siano le disponibilità del club e le necessità di dover provare a sfoltire la rosa per abbassare un monte ingaggi fin troppo elevato per la qualità complessiva dello scacchiere.

Ciò non esclude però che i giallorossi possano contraddistinguersi per una buona campagna acquisti, da svolgere in modo ponderato, intelligente e nel pieno rispetto delle suddette esigenze economiche.

Soprattutto nelle scorse settimane, la Roma ha provato a sfruttare il carisma dello Special One per poter convincere alcuni giocatori andati in scadenza contrattuale. Più di tante altre, infatti, quest’estate sta rappresentando quella delle grandi occasioni a parametro zero.

Basti citare solo alcuni dei tanti nomi di elementi che in questi mesi hanno firmato da svincolati nuovi contratti. Si pensi a Depay ed Aguero, entrambi ingaggiati dal Barcellona, ma anche a Donnarumma e Sergio Ramos che sembrerebbero prossimi alla firma con il PSG.

Soprattutto con gli ultimi due sono stati fatti dei tentativi ma i risultati non sono stati quelli sperati. Sia l’iberico che l’ormai ex Milan hanno mostrato maggiore interesse per soluzioni più affascinanti e succulente da un punto di vista contrattuale.

Calciomercato Roma, Mourinho ci priva per Boateng

Il mister portoghese ha ben capito che la squadra necessiti di alcuni assestamenti anche in difesa, reparto al quale solo Mancini sembra poter garantire affidabilità.

Mourinho considera Ibanez e Kumbulla ancora troppo acerbi per l’esplosione definitiva e non è convinto dalla condizione fisica di Smalling. Per tale motivo avrebbe messo nel mirino Jerome Boateng, soprattutto dopo essersi visto declinare le avance maturate per il numero 4 ex Real.

Boateng non è più un giocatore del Bayern Monaco e non ha ancora ponderato una decisone finale circa la prossima destinazione. A 32 anni crede di poter fare ancora la differenza ma è anche ben consapevole che il prossimo potrebbe essere uno degli ultimi contratti della sua carriera.

La squadra più vicina al suo ingaggio è il Tottenham ma, stando a quanto riportato da Todofichajes, la chiamata ricevuta circa due giorni fa da Mourinho potrebbe fargli cambiare idea.

Secondo i media spagnoli, infatti, il tedesco in queste ore starebbe seriamente valutando l’opportunità di trasferirsi in Serie A. Riuscirà “Mou” a beffare la sua ex squadra?