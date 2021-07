I prossimi giorni saranno decisivi per capire il futuro di Edin Dzeko. Il nuovo allenatore della Roma José Mourinho nella sua prima intervista ha detto chiaramente che per capire gli stimoli e le motivazioni dei calciatori basta confrontarsi e guardarli in allenamento per pochi giorni. Il confronto con Dzeko farà capire definitivamente i programmi del club, e un indizio viene dalle quote dei bookmaker.

