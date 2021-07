Calciomercato Roma, tre occasioni dal PSG | Epurazione Leonardo

Calciomercato Roma, nelle prossime settimane potrebbe incendiarsi l’asse di mercato con il Paris Saint Germain.

Numerose le problematiche e le questioni da risolvere per Pinto. Il dg giallorosso ha chiuso nelle ultime 24 ore due grandi colpi in uscita. Gran parte dei tifosi della Roma hanno parlato di due veri e propri capolavori, che hanno permesso di allontanare due esuberi non facilissimi da piazzare.

Ci riferiamo, ovviamente, alle sortite di Pau Lopez e Cengiz Under che hanno deciso di provare a ripartire dalla Ligue 1, con la maglia del Marsiglia. Entrambi reduci da un biennio tutt’altro che encomiabile, proveranno a riprendersi nel campionato transalpino.

Il turco è stato ceduto a titolo definitivo, grazie alla formula del prestito con obbligo di riscatto. L’estremo difensore, invece, è atterrato stamattina in città e il suo approdo prevede un accordo diverso.

L’ex Betis si trasferirà infatti in prestito con diritto di riscatto, destinato a trasmutarsi in obbligo al realizzarsi di determinate condizioni. La speranza dei tifosi è che il numero 13 possa abbandonare definitivamente la Capitale, dove non ha assolutamente lasciato ricordi felici, eccezion fatta per la parata decisiva al rigore di Tadic in occasione di Ajax-Roma.

Calciomercato Roma, si infiamma l’asse di mercato con il PSG

Il Marsiglia non è però l’unica squadra francese con la quale la Roma parrebbe intenzionata a trattare. In queste ore, infatti, si stanno infittendo le voci circa la possibilità che i capitolini prelevino alcuni giocatori del PSG.

Si tratterebbe del più classico “Do ut des” o, se preferite, di uno scambio di piaceri. I parigini, dal proprio canto, hanno una grande urgenza nel cedere diversi profili, così da monetizzare un importante bottino per poter continuare a stipendiare il campionissimo Mbappè.

Tiago Pinto, invece, potrebbe provare a “pescare” dal ricchissimo scacchiere francese diversi profili con i quali acuire la competitività e l’importanza della squadra. In particolar modo, stando a quanto riportato dal portale iberico Pasion Futbol, Leonardo avrebbe dichiarato in vendita ben nove giocatori.

Tra questi, l’esatta terza parte potrebbe sbarcare all’ombra del Colosseo. Mourinho ha infatti da tempo chiesto al proprio connazionale un difensore sinistro che potesse coadiuvare Mancini e compagni. Il giusto profilo potrebbe essere quello di Diallo, annoverabile nelle nove caselle della classifica su citata.

Al suo nome vanno aggiunti anche quelli di Mauro Icardi e Pablo Sarabia. L’argentino è da tempo sulla wish list dei dirigenti di Trigoria, alla ricerca di un nuovo numero nove che possa degnamente sostituire Dzeko.

Il secondo, reduce da un pessimo campionato, è salito in cattedra soprattutto durante le partite di questo Europeo e sarebbe stato messo nel mirino per rinforzare le corsie offensive.