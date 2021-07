Calciomercato Roma, visite mediche e firma: a breve l’annuncio ufficiale. Poi toccherà ai giallorossi l’affondo decisivo

Visite mediche. Poi firma. Poi annuncio ufficiale. Il percorso è segnato. Adesso non ci sono davvero più dubbi. Dopo Under, anche Pau Lopez diventerà tra poco un nuovo calciatore del Marsiglia. Il portiere spagnolo proprio in queste ore è in Francia dove si sottoporrà ai controlli di rito prima di mettere nero su bianco sul contratto. La formula ormai è nota come vi abbiamo anticipato: l’estremo difensore verrà ceduto in prestito per un anno a 500mila euro e ci sarà l’obbligo di riscatto alla 20esima presenza in stagione. La cifra si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Tutto confermato.

Calciomercato Roma, adesso tocca a Pinto l’affondo decisivo

Dopo la seconda partenza sicuramente importante, adesso toccherà a Tiago Pinto l’affondo decisivo. Sono ore frenetiche per Rui Patricio e c’è la possibilità che la trattativa si possa chiudere a breve. Il portiere arriverà dalla Premier League e si legherà alla Roma per 3 anni con un contratto a 2 milioni di euro a stagione. Sarà il primo rinforzo dei giallorossi, richiesto da José Mourinho che verrà così accontentato da Tiago Pinto.

La partenza di Pau Lopez non era per niente scontata. Il portiere è ancora in fase di recupero dopo l’operazione alla spalla del maggio scorso. Ma Pinto, il giovane general manager voluto dai Friedkin, è riuscito nell’intento, non facile. Segno che il suo lavoro lo sa fare e anche bene. Ma ora deve accelerare per coprire il buco. Manca poco davvero affinché la Roma annunci Rui Patricio. Un altro portoghese a Trigoria: la colonia prende sempre più forma.