Calciomercato Roma, nuovo asse con l’Inter | Lo vuole Mourinho

Clamorosa indiscrezione di calciomercato che riguarda la Roma. Il giocatore era stato già accostato alla società giallorossa.

Mancano ancora poche ore e la Roma partirà ufficialmente con il primo allenamento, previsto per il pomeriggio di giovedì alle ore 17. Intanto oggi e domani le giornate saranno dedicate ai consueti test fisici. Sempre giovedì, alle ore 13:30, è prevista la conferenza stampa di presentazione di José Mourinho che verrà trasmessa anche in diretta tv in chiaro sul canale 20. A proposito del portoghese, c’è un’importante indiscrezione di calciomercato che riguarda proprio la società capitolina e riguarda l’esterno offensivo, dove la Roma sembrerebbe, almeno per il momento, più che coperta sia a destra a sinistra, anche dopo la cessione di Cengiz Under, che non sarà l’unica in quel ruolo.

Calciomercato Roma, Mourinho su Perisic

Secondo quanto riportato da ‘Fcinternews.it’ il tecnico giallorosso José Mourinho ha chiesto alla dirigenza giallorossa di poter prendere Ivan Perisic, già accostato qualche settimana fa. Il nome del croato è uno dei tanti fatti dal portoghese, che nella sua lista avrebbe inserito pure Marcelo, Sergio Ramos (ormai del Psg), Renato Sanches e Icardi. Già ai tempi del Manchester United lo Special One aveva provato ad acquistarlo con tanto di telefonata dello “Special One”, ma i Red Devils non trovarono l’accordo con l’Inter.

Una grande stima ma anche un grande feeling, che però dovrà scontrarsi con l’ingaggio che guadagna il nazionale croato 32enne, circa 5 milioni di euro netti a stagione. Per adesso ci sono stati solamente contatti, nulla di approfondito. Potrebbe essere anche proposto lo scambio con Alessandro Florenzi alla Roma. Un’idea, quella dello scambio tra Inter e Roma, che potrebbe coinvolgere sempre Florenzi però con Dimarco. Si tratta di un esterno sinistro più difensivo rispetto a Perisic che tornerebbe utile visto l’infortunio di Spinazzola che ne avrà per almeno sei mesi.