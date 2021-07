Calciomercato Roma, dalla Spagna | Ribaltone in porta

Calciomercato Roma, dalla Spagna rilanciano l’ipotesi di un interessamento giallorosso. Potrebbe essere un ribaltone in porta

Rui Patricio è praticamente in arrivo. I dubbi sul portiere portoghese sono ormai poco, c’è da dirlo, anche se nelle ultime ore qualcosa si muove dalla Spagna. Nel senso, il sito sportivo todofichajes.com, da sempre attento alle dinamiche del mercato, rilancia una pista per la Roma. Confermata anche nelle ultime ore da quanto tirato fuori da Le Parisien, che sottolinea come lo spogliatoio del Psg sia in subbuglio per gli arrivi di Donnarumma e Sergio Ramos.

La situazione è delicata. Tanto che starebbe spingendo Keylor Navas, il portiere dei parigini che va in scadenza di contratto nel 2024, a chiedere di essere ceduto perché non ha nessuna intenzione di giocarsi il posto con il portiere della nazionale azzurra e che arriverà a parametro zero dal Milan. Più che delicata esplosiva, potremmo dire. E la Roma, secondo il portale iberico, starebbe monitorando ancora oggi la situazione.

Calciomercato Roma, Navas a meno di 10 milioni di euro

Certo, i fatti in Italia appaiono sicuramente diversi da quelli descritti in Spagna. Perché la Roma, in questo momento, starebbe davvero per chiudere per Rui Patricio, versando ai Wolves la cifra richiesta per prendere il portiere richiesto da Mourinho. Ma a livello economico la suggestione Navas – perché di questo probabilmente al momento si tratta – potrebbe essere da valutata fino in fondo. Il Psg infatti potrebbe liberarlo anche per meno di 10 milioni di euro. E a queste condizioni potrebbe essere davvero un affare.

Si vedrà. Ma le sensazioni nel Bel Paese sono completamente diverse. Già ieri si parlava di un possibile annuncio di Rui Patricio proprio in queste ore.